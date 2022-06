Si usted desea colaborar con esta humilde familia puede comunicarse al 809-815-4252 o dirigirse a su vivienda en la Calle 4ta, esquina segunda en el Ensanche Kennedy parte atrás.

Por: Escarlen Batista

SANTO DOMINGO.- Desempleada y sin apoyo, se encuentra una madre cuyas dos hijas padecen enfermedades de alto costo, una de ellas con un diagnostico único en el país.

Con tan solo tres años la pequeña Dara Salazar padece una enfermedad rara, lo que dificulta su tratamiento cada día, mientras que su hermana de cinco ha sido sometida a dos cirugías de corazón abierto.

Entre lágrimas, Tanya Alcántara narra cómo debe auxiliarse de manos amigas e instituciones para poder costear los medicamentos de sus niñas, para poder darles un plato de comida e intentar pagar la vivienda donde residen, que actualmente debe tres meses de renta.

Alcántara quedó desempleada y desde entonces se dedica a cuidar a sus dos pequeñas, La mayor de las hermanas, Hadassah de cinco años ha sido sometida a dos cirugías para corregir la Cardiopatía Congénita que padece, por lo que necesita cuidado especial.

Mientras que su hermanita Dara no puede ser descuidada un segundo, ya que no puede valerse por sus pies y su calidad de vida no le permite estar sola por mucho tiempo.

Aunque la joven madre ha recibido ayuda por parte del gobierno, instituciones y personalidades para cubrir los costosos medicamentos que al mes sobrepasan los cincuenta mil pesos, hay otros gastos tales como consultas y terapias para los cuales no cuenta con presupuesto para cubrirlos.

A pesar de su situación, Tanya no pierde la fe e insta a otras familias con hijos en condiciones similares a no desmayar y mantenerse fuertes.

