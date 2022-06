Si usted quiere aportar a esta causa puede llamar al teléfono (849) 863-7598.

Por Sandy Cuevas

SANTO DOMINGO.- La madre de un niño que nació con dificultad auditiva solicita una mano amiga para realizarle una operación al infante con el fin de que recupere su audición y así pueda realizar sus actividades sin necesidad de realizarle señas.

Imagínate que se me pierda en una plaza. ¿cómo yo voy que lo llamen por la bocina?

Entre lágrimas Betty Aponte explicó que el pequeño Aiden Morel, quien tiene 3 años fue diagnosticado con Hipoacusia Neurosensorial Bilateral Profunda, cuando tenía al menos 5 meses de nacido, por lo que necesita un implante coclear para la recuperar de su audición.

“Fue muy difícil saber que mi hijo no iba hablar y que no iba escuchar que no sabía cómo manejarlo o como enseñarlo educarlo, pero ya con el tiempo creo que no lo he superado”.

Aunque Aponte dice agradece que en una ocasión le fue donado unos audífonos que estimularían el nervio auditivo del menor, se queja, ya que ha tocado decenas de puertas y solo ha recibido promesas incumplidas.

“Aquí no hay inclusión, o sea lo que se ve en las redes sociales que uno cree que si hay, eso es mentira aquí no hay, porque yo no he recibido apoyo de ninguna institución”, expresó Betty Aponte, madre de Aiden Morel.

Embargada en la angustia y desesperación, la joven madre indicó que ya han agotado todos los procesos, pero ahora le falta recaudar 24 mil dólares para realizarle aunque sea la operación de uno de su oído al niño Aiden

Si usted quiere aportar a esta causa puede llamar al teléfono (849) 863-7598.