Por: Ana Paula González

SANTO DOMINGO.- Un panorama desolador vive actualmente un menor en Nagua, debido a una rara enfermedad degenerativa la cual afronta desde los 4 años, mientras su madre de escasos recursos pide ayuda para realizarle estudios necesarios y así lograr extender la vida de su hijo.

A los cuatro años, mientras jugaba en el patio de su residencia, cambio la vida para Odry Ventura, quien comenzó a vivir una pesadilla tras un golpe en la espalda que lo llevo a perder la fuerza en sus pies.

No obstante, 4 años después el pequeño perdió totalmente la funcionalidad de sus extremidades.

Esta situación se presentó tras una negligencia médica antes de darle el alta al nacer al pequeño Odry donde doctores no se percataron de que había nacido con una condición, por lo que su madre no procedió a atenderlo inmediatamente y a día de hoy con tan solo 11 años no puede ni caminar por sí solo y tiene una corta prolongación de vida.

La madre del menor, quien no quiso hablar frente a la cámara debido a la delicada situación, asegura, es madre soltera y debe mantener a Odry y sus 2 hermanos.

Estos viven en precarias condiciones en el sector Matancitas de Nagua, ya que en el Huracán Fiona su hogar fue uno de los tantos afectados y como consecuencia perdieron todos los ajuares de su vivienda.

Por el momento lo que se conoce es que Odry Ventura tiene una enfermedad neuromuscular lentamente progresiva y degenerativa.

Para saber con exactitud que procede en el caso del pequeño Odry Ventura se necesita hacerle un panel genético que tiene un costo de alrededor de 100,000 pesos, por lo que la fundación que lo ayuda y su madre piden alguna mano ayuda, comunicándose a través del 809-815-4252.