SANTO DOMINGO.- Solanda Silverio Mesa oriunda de la provincia de Azua, pide ayuda para poder cubrir gastos de estudios médicos de su hijo Jazzuel David Decena Silverio, de seis años de edad, el cual lleva cuatros meses ingresando en el Hospital Pediátrico Robert Reid Cabral en Santo Domingo, el cual fue diagnosticado con un tumor en la cabeza.

“El día 10 de noviembre del 2022, lo entraron para intensivos, saliendo del mismo el 17 del mismo mes, ahí fue cuando los doctores me dijeron que no podían hacer más nada, porque el tumor del niño es terminal y que no le podían dar más quimioterapias y que no se podía operar”, dijo la madre.

Silverio expresó que justamente este miércoles 8 de marzo se cumplen cuatro meses con el infante ingresado en el referido centro hospitalario.

Para cualquier colaboración favor comunicarse al (809) 309-2269.