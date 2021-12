La virtualización del formulario a través de la plataforma E-Ticket, ha sido perturbador al proceso de viaje, de acuerdo a los usuarios en el Aeropuerto de Las Américas.

SANTO DOMINGO.- Abunda el malestar en el Aeropuerto de Las Américas (AILA) entre los pasajeros que este jueves se disponía a viajar al exterior ante la entrada en vigencia del formulario electrónico que hoy arriba a su segundo día de aplicación, sustituyendo el proceso manual.

Los afectados coinciden en que las autoridades no desarrollaron una campaña de orientación a través de los medios de comunicación, incluyendo las redes sociales, sin embargo Aerodom informa que la situación ha mejorado.

“Y una gente que no tenga un teléfono con internet qué va hacer, eso no sirve así aquí, esto tiene que organizarse mejor”, Cirilo Araujo, pasajero AILA

“Bueno es más rápido realmente el proceso, pero hay otras personas que no tienen forma de tener ese tipo tecnología” , Vivian Vásquez, pasajera AILA

Alguna de las quejas de los viajeros giraba en torno a las deficiencias en la difusión de información.

“Fatal me parece porque yo no sabía que había que hacer eso, yo no lo sabía, y no lo sabía rellenar tampoco”, María Escolástico, pasajera AILA

“No podemos bajarlo, no sé por qué todo es un es extravío, está mal, no podemos”, Joselyn Alcántara, pasajera AILA.

Afirman que en la terminal aérea no se colocó el personal ni las herramientas necesarias para evitar que los pasajeros tengan contratiempo.

“Y sobre todo te piden cosas que hasta que no lleguas al aeropuerto no la sabes cómo es el número de asiento del vuelo, si uno lo desconoce eso no puede terminar el formulario y cuando llegas aquí es cuando te dicen es que te dice el número de asiento”, Miguel Morales, pasajero AILA.

El formulario electrónico procura recabar información de Migración, Aduanas y Salud Pública.

Sin embargo, el director de comunicaciones de Aerodom manifestó que el proceso ha mostrado mejoría.

“Estamos consiente de que ciertos pasajeros ha presentado inconveniente completando el formulario digital el formulario de manera digital y para todos ellos hemos reforzado el equipo de servicio al cliente”, Luis López, director comunicaciones Aerodom.

Las autoridades recomiendan a la población que saldrán al exterior llenar el formulario electrónico antes de llegar a las diferentes terminales aéreas donde deberán presentar el código QR, a fin de evitar inconvenientes que pudieran generarse por diversas causas.