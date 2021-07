Dijo que tanto él como otros merengueros jóvenes sienten un deber y una gran responsabilidad de seguir llevando el ritmo con la más alta calidad.

SANTO DOMINGO.- El merenguero Manny Cruz dijo que con la muerte de Johnny Ventura se ha ido “un pedazo de la isla”.

“Habíamos creado una tremenda amistad en estos últimos años. Me demostró tanto cariño, tanta admiración, me guio, me aconsejó tanto…”, dijo a las cámaras de Noticias SIN.

Dijo que tanto él como otros merengueros jóvenes sienten un deber y una gran responsabilidad de seguir llevando el ritmo con la más alta calidad.

Según informó la productora del homenaje, Edilenia Tactuck, Cruz tendrá una participación especial cantando un tema que grabó con Johnny.

Vea la transmisión en vivo del velatorio popular en honor al artista: