Agregó refiriéndose a Medina que “ese señor no cree en la democracia para nada”.

SANTO DOMINGO.- Durante los gobiernos del expresidente Danilo Medina todos los movimientos que hacían los funcionarios eran ordenados por el presidente o contaban con su aprobación, aseguró hoy el exmiembro del partido Manuel Crespo.

“Los que conocemos ese partido y a ese personaje (sabemos que) no se movía un lapicero del Estado de ninguna institución que no fuera autorizado por el presidente de la República, y lo sabemos. No se movía una paja en el gobierno que no fuera ordenado o instruido por el presidente de la República”, dijo en la entrevista central de El Despertador.

Agregó refiriéndose a Medina que “ese señor no cree en la democracia para nada”.