SANTO DOMINGO.- "Los avances en Santo Domingo Este no son verbales, no se responden en un Tweet, se responden con cifras, no pueden ser inventadas tienen que ser reales", expresó este viernes elalcalde Manuel Jiménez al ser cuestionado que como evalúa su gestión que este domingo cumple dos años y que ha recibido muchas críticas.

"Nuestra evaluación será este domingo, tendremos la rendición de cuentas, según la medición estamos dentro de los primeros 10 ayuntamientos mejores administrados del país de 158, éramos el número 42, esas son las cosas que miden el Ministerio de Administración Pública, la Contraloría, Presupuesto Nacional, Liga Municipal Dominicana y del Ministerio de Hacienda, no son vainas de los ayuntamientos ", dijo Jiménez en la entrevista central de El Despertador.