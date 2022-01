"La víctima necesita protección, apoyo legal y psicológico, para no quedar marcada por la sociedad".

SANTO DOMINGO.- La exvicepresidenta de la República Margarita Cedeño dijo este jueves que "no es posible que la Policía no sea capaz de dar con un delincuente ya identificado como Alexis Villalona", agresor de una mujer el 31 de diciembre, aún buscado por las autoridades.

Cedeño al referirse a el agresor de Baní dijo " no es posible que la Policía no sea capaz de dar con un delincuente ya identificado, que ya tiene dos semanas prófugo. Este agresor se está riendo del país entero, especialmente de las mujeres".

A través de un tuit la también ex primera dama dijo que las mujeres víctimas de la violencia machista necesitan saber que la Policía y la Justicia hacen su trabajo.

Asimismo agregó que la víctima necesita protección y apoyo legal y psicológico, para no quedar marcada por la sociedad.

Añadió que ese hombre libre es un peligro para las mujeres.

Se recuerda que Villalona es buscado por las autoridades luego de que se viralizara un video donde se observa golpeando a una mujer identificada como Santa Arias, luego de un accidente de tránsito.

Condición para entregarse

El pasado viernes 7 de este mes el abogado de Alexis Villalona informó que su cliente se entregaría a la justicia solo con una condición que consiste en no ser enviado a la cárcel preventiva de Baní y que se le preserve su integridad física.

Al sostener que conversó vía telefónica con su cliente, el abogado Jorge de Los Santos, dijo que Alexis Villalona está en disposición de enfrentar la justicia.

Respecto al incidente ocurrido el primero de enero donde según muestran los videos luego de golpear en varias ocasiones a la mujer que se desplazaba a bordo de una pasola, Villalona sacó un arma, que según De los Santos es una pistola legal.

El abogado manifestó que habló con el fiscal de la provincia Peravia, Ángel Darío Tejeda, para presentar las condiciones de su defendido.

“Yo les dije que el Ministerio Público es el encargado de la política de la criminalidad y el hecho de no enfrentarlo no le va a esfumar la posibilidad de que al final este hecho no llegue hasta los tribunales. El Ministerio Público puede ejecutar esa orden de arresto que le fue pedida y por vía de consecuencia había un poco más de seguridad”, sostuvo Jorge de los Santos.

A casi dos semanas de lo ocurrido el incidente, tanto las autoridades como los familiares de Villalona le han pedido que se entregue para que responda ante la justicia.