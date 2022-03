La también exprimera dama, aseguró que las medidas anunciadas por el presidente, Luis Abinader, para enfrentar la crisis económica generada por el conflicto entre Rusia y Ucrania, no son efectivas para reducir el impacto negativo de la situación en la economía nacional.

SANTO DOMINGO.- La precandidata del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Margarita Cedeño, mientras resalta su defensa para que el gobierno baje los precios de la comida, al mismo tiempo que expresó que no se puede permitir que las personas pase hambre.

En un audiovisual que circula en las redes sociales, la exvicepresidenta de la República manifestó que sabe lo que representa que una persona no coma: “Yo sé también lo que es pasar hambre. No por falta de recursos, sino por falta de tiempo, pero hambre es hambre, eso no se puede permitir”.

Cabe destacar, que para el primer quintil de la población, el costo de la canasta familiar aumentó en 7.58% entre enero a diciembre del 2021; mientras que el aumento de la canasta familiar del primer quintil para el mismo período del año 2020 fue de 6.37%.

Cedeño criticó que las medidas anunciadas por el mandatario solo benefician a un sector de la población, el de la clase media, al tiempo que dijo que el Gobierno debe abocarse a subsidiar los insumos de los sectores agrícola y agropecuario, así como, la tecnología, la infraestructura y las vías para mejorar las condiciones en las que operan.