SANTO DOMINGO.- Tras la denuncia de que en una mesa de Santo Domingo Norte se está imprimiendo votos a favor de Margarita Cedeño, la aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), dijo que lo que sucedió es que la impresora no estaba conectada.

"Lo que pasaba era que la impresora no estaba conectada, como nos pasa a nosotros, entonces la impresora no está conectada nosotros mandamos documentos a que se impriman , cuando conectamos la impresora entonces aparece la impresión de manera automática y fluida, eso fue lo que sucedió, ahora que buena noticia por otro lado porque veo que en esa mesa está ganando mamá", dijo la ex vicepresidenta de la República.

En otro orden dijo que el proceso va muy bien, que ha estado influyendo con mucha rapidez, "esto es una fiesta de la democracia, nosotros como partido hemos estado con este proceso contribuyendo con nuestro fortalecimiento a la democracia, por eso es importante que todos participen

"Hay una bola que han querido correr y es que cuando voten pues se van a exhibir en el PLD, pues no, ustedes vienen y votan estamos cambiando la historia democrática, política, social y económica de los próximos últimos 10 años".