SANTO DOMINGO.- La Superintendencia del Mercado de Valores de República Dominicana (SIMV) sancionó con cinco millones de pesos (RD$5,000,000.0) a una empresa propiedad de Celso Marranzini, presidente del Comité Técnico del Fideicomiso de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), por realizar actividades no autorizadas y contrarias a su objeto social.

La empresa afectada es MPB MultiValores, S.A., a la cual se le puso una de las sanciones más cuantiosas, puesto que la mayoría de multas puestas por la SIMV suelen ser de menos de 500 mil pesos.

Ante esta sanción Marranzini dijo que se trató de error, ya que la multa por cinco millones de pesos interpuesta por la SIMV a su empresa debió ser por 500 mil pesos.

En ese orden, explicó que la multa se elevó porque ocurrió en el 2017 cuando cambio la ley y se elevó el monto de las amonestaciones.

Indicó que la amonestación fue impuesta hace más de un año y la infracción cerca de tres años atrás, en el 2017, lo que implicaba que ya había perimido y sus abogados les recomendaron no pagarla.

“Yo pude no haberla pagado y le dije a mis empleados: la vamos a pagar, pero se la voy a descontar a todo el mundo de la bonificación, para que aprendan a no equivocarse, porque fue por un error sencillo; no fue nada del otro mundo, gracias a Dios”, explicó.

La empresa MPB MultiValores, S.A. fue constituida el siete de mayo del 2014 y registrada en la SIMV el 31 de mayo del 2016, y ofrece productos de intermediación de valores a inversionistas institucionales, profesionales y no profesionales, así como sociedades, entidades u organismos que requieran financiamiento, ya sea para la conformación de sus recursos propios, como los ajenos.