"Nosotros entendemos que mínimo tres meses hay que darle a los abogados de la defensa para que puedan estudiar este caso", expresó Feliz.

SANTO DOMINGO.- El abogado Carlos Felipe manifestó que la defensa de los acusados no están en condiciones para que se conozca el juicio preliminar del Caso Medusa, debido a que más de 10 implicados y empresas no fueron notificados, y más "si no se ha notificado una acusación de un expediente de más 12 mil páginas".

El abogado dijo que de manera oficial no conoce las imputaciones que se le conocen a su cliente y "todavía no nos damos por entendido de la situación... vinimos sin nuestro cliente porque no están las condiciones dadas por el Poder Judicial, el cual tenía la obligación de notificar a las partes y de notificar para que ejerciera el derecho de defensa contra cada ciudadano que hasta que no haya una sentencia irrevocablemente juzgada, debe de tratársele como inocente".

Asimismo, Carlos Feliz dijo que él y otros abogados se enteraron a través de los medios de comunicación de que este viernes habría una audiencia preliminar en el Caso Medusa

"Nosotros entendemos que mínimo tres meses hay que darle a los abogados de la defensa para que puedan estudiar este caso para que pueda hacer el derecho del ejercicio de defensa en esta sala que está conociendo sobre este caso", expresó el jurista en declaraciones a Noticias SIN.