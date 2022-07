Jorge Luis Pérez residía en Estados Unidos y llegó al país hace dos semanas a pasar unas vacaciones junto a sus familiares.

SANTO DOMINGO.- Tras una discusión muy acalorada la cual termino en tragedia, donde perdió la vida el joven Jorge Luis Pérez Caraballo, de 34 años, quien fue ultimado de tres disparos mientras jugaba dominó frente a la casa de su hermana en el sector Arroyo Bonito de Manoguayabo, Santo Domingo Oeste.

Katherine Méndez Pérez, hermana de la víctima, manifestó que habían empezado el juego alrededor de las 7:00 de la noche y que a las 11:00 empezaron a discutir, pero que su hermano le estaba dando poca importancia a lo que ocurría.

Sostuvo que a pesar de que Jorge Luis no prestaba atención a las ofensas de su atacante, el agresor decidió sacar un arma de fuego dándole dos disparos y un último mientras lo tenía en sus brazos.

“Mi hermano se quedó tranquilo y solamente le decía: yo no le voy hacer caso y aun así el seguía diciéndole palabras feas a mi hermano. Él le tenía envidia a mi hermano, el me mató mi hermano, el me lo mató en los brazos, el ultimó se lo dio cuando yo lo tenía abrazado y yo le dije me lo vas a matar y encima de mí se lo dio el tiro que casi también me mata a mí”, expresó entre lágrimas la joven.

Tanto la hermana del fallecido como otros familiares que estaban a la espera del cuerpo la mañana de este martes en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) aseguran que perdieron un gran hombre, dedicado a su familia y con unas "inmensas ganas de crecer como persona".

Jorge Luis Pérez residía en Estados Unidos y llegó al país hace dos semanas a pasar unas vacaciones junto a sus familiares.

Los restos del fallecido están siendo velados en la residencia de su madre en Azua y serán sepultados la tarde de este miércoles en el cementerio de este municipio.