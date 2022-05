Y llamó a la ciudadanía a defender, informarse, movilizarse y participar para rescatar el derecho que se le está quitando cada día.

SANTO DOMINGO.- Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) nunca, en ningún país, han sido un vector de desarrollo ni crecimiento económico, afirmó este jueves Matías Bosch, miembro de la Coalición por la Seguridad Social Digna al participar en la entrevista de El Despertador.

Para Bosch, las AFP junto a las ARS son empresas que no abogan por el cumplimiento de los derechos de sus afiliados, al contrario el derecho de estos está condicionado a las ganancias que puedan obtener.

En ese sentido, aseguró que son empresas que "para existir y generar rentabilidad, necesitan que la gente tenga sus derechos afectados y precarizados".

El miembro de la Coalición por la Seguridad Digna aseguró que bajo el esquema actual el empleado dominicano no puede conseguir una "pensión digna suficiente y oportuna", por lo que sugiere una reforma a la ley que implique que la administración de los fondos pase a otro tipo de instituciones y no a las financieras que no procuran el cumplimiento de los derechos de los afiliados.

Señaló como otra irregularidad la falta de fiscalización y cumplimiento de que los fondos administrados deberían invertirse, fundamentalmente, en actividades que dinamicen la economía y generen empleos, como la construcción de viviendas y la agropecuaria y en cambio son prestados en un 80 % al Ministerio de Haciendas y el Banco Central, lo que definió como la rentabilidad más fácil y cómoda del mundo.

Lo que le aporta no solo poder económico, sino también político, ya que representan el 18 % del PIB prestado al Gobierno, agregó.

Bosch aseguró que el país cuenta con entidades que han probado capacidad de administración, como el Banco de Reservas y el SeNaSa, para el caso de salud, pero indicó que "lo que pasa que no ha habido voluntad política" para regular el tema de la seguridad social en el país.

Para solucionar esta "negación a los derechos" de los afiliados al acceso a la salud, a una pensión digna y a los medicamentos y tratamientos adecuados, Bosch llamó a la clase política a legislar en favor de estos derechos fundamentales, en sistemas, instituciones y buenas prácticas.

Y llamó a la ciudadanía a defender, informarse, movilizarse y participar para rescatar el derecho que se le está quitando cada día.

En cuanto a la posibilidad de falta de respaldo a una reforma en defensa de la población, Matías Bosch aseguró que "no hay argumentación objetiva sustentada en los datos y los hechos, además en la comparación de otros países que pueda defender el modelo actual ni decir que esto va a dar una respuesta a las necesidades sociales, familiares y económicas del país".