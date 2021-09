El expresidente Danilo Medina se queja de exceso en el proceso.

SANTO DOMINGO.- El expresidente Danilo Medina ha deplorado la actitud de la justicia en el caso que se le conoce a su hermano Alexis Medina y otros imputados por graves presuntos actos de corrupción en la llamada operación "Anti Pulpo" presentada por la Procuraduría General de la República.

La revelación la hizo el doctor Julio Cury, uno de los abogados del equipo de defensa de Medina, un importante exsuplidor empresarial en el gobierno de su hermano Danilo Medina.

El conocido abogado, aclaró que la aseveración no la hace como vocero del ex mandatario, citando que el ex presidente Medina le hizo el comentario y le expresó su pesar por la situación que afecta a sus hermanos y los demás imputados, en un encuentro realizado en su oficina la semana pasada.

Agregó que Medina está muy preocupado por el curso del proceso y que sigue muy de cerca la evolución de los acontecimientos que rodean los temas judiciales que involucran a sus hermanos, colaboradores de su gobierno y algunos dirigentes del PLD.

Cury afirmó además, que la justicia en su forma (Ministerio Público y jueces están influidos y manejados por el poder político y aseguró que sobre el caso de su defendido Alexis Medina y en el de otros imputados como el ex Procurador Jean Alain Rodríguez y el general Adán Cáceres, hay un guión escrito.

La opinión del ex presidente Medina, respecto al proceso que siguen el ministerio público y la justicia a Alexis Medina, conforme a lo expresado por el destacado abogado Julio Cury, es la primera referencia que se conoce del ex mandatario sobre el tema.

Cury, dijo además que el ex presidente Medina y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ve un deterioro y un debilitamiento institucional de la justicia, de cara al estado de derecho en la República Dominicana.

En entrevista concedida al programa "La Hora 22", difundo por Teleradioamérica y que conducen los comunicadores Gregory Caimares y Abinader Fortunato, Cury sostuvo que todo obedece a un criterio de complacer grupos mediáticos determinados y muy bien posicionados en las redes sociales, a los que dijo están sumados importantes periodistas dominicanos que se benefician del gobierno con grandes contratos.