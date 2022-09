"Son las autoridades, en definitiva, las que tienen que planificar y ejecutar una política que, como la educativa, no permite ningún tipo de improvisación", manifestó Paredes.

SANTO DOMINGO.- El exministro de Educación y miembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) durante el periodo, 2008-2011, Melanio Paredes arremetió este jueves contra el gobierno del presidente Luis Abinader, el cual dijo que improvisa y tiene deficiencias en el sector educativo.

El exfuncionario se expresó en esos términos debido a los problemas que han marcado el inicio del año escolar, considerando esos desaciertos son una muestra de la improvisación y deficiencias del Gobierno en materia educativa.

Paredes, dijo que el gobierno debió establecer con tiempo suficiente cuál iba ser el curso de las estrategias que se van a implementar para poder mejorar aquellas deficiencias que los alumnos no pudieron superar en el curso del año anterior, partiendo de una evaluación del año pasado.

"Son las autoridades, en definitiva, las que tienen que planificar y ejecutar una política que, como la educativa, no permite ningún tipo de improvisación", manifestó Paredes.

Señaló que el Ministerio de Educación tiene que contratar a tiempo a los profesores para que los alumnos tengan quien los atienda al momento de iniciar el período de docencia.

"Es que el gobierno con suficiente tiempo siempre debe tener listos los sanitarios, mobiliario disponible y las condiciones mínimas para que se pueda desarrollar el acto de enseñanza y aprendizaje en nuestras aulas", dijo.

Sobre el 4 % para Educación

Dijo que el gobierno del PRM quiere alegar, para evadir su responsabilidad frente a los dominicanos y la educación, que el 4 % se despilfarró en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, sin precisar que hizo la gestión perremeísta con esos fondos en dos años.

“No evaluaron, no pueden indicar en qué hubo o no despilfarro; sencillamente, se dedicaron a entregar el dinero del 4 % en alquiler de espacios de televisión, en una supuesta compra de equipos de tecnologías para los estudiantes que todavía, según las informaciones que hemos recibido, no han sido entregados", sostuvo Paredes en un nota de prensa.