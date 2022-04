Así lo establece la solicitud de medida de coerción en contra del intérprete de "Ella no es tuya", donde la menor relató todo lo sucedido en la villa, entre otras cosas, beber vino y fumar hooka.

SANTO DOMINGO.- Aunque inicialmente habría dicho que recibió la cantidad de diez mil pesos por ir a la villa donde estaba el cantante urbano Rochy RD, la menor que supuestamente habría sido abusada sexualmente por el joven dijo que en realidad le dieron tres mil pesos por visitar el lugar el pasado 27 de marzo de este 2022.

"El me dio 3,000 fue, no 10,000. Yo lo que quise decir es que ellos te dan 10 mil pesos si tú duras mucho, pero como fue de una vez solo me dieron 3,000" dijo, según la solicitud de medida de coerción, aunque la adolescente 16 años no especifica a que se refiere cuando dice " como fue de una vez solo me dieron tres mil".