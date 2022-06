Meteorología recomienda a la población ingerir suficientes líquidos, vestir ropas ligeras y no exponerse por períodos prolongados a la radiación solar.

SANTO DOMINGO.- Las temperaturas se mantendrán calurosas, principalmente en zonas urbanas, con valores entre 31 y 35 grados Celsius en gran parte del país.

En vista de que la población continuará sintiendo un calor sofocante, principalmente durante el día, Meteorología recomienda a la poblacióningerir suficientes líquidos, vestir ropas ligeras (preferiblemente de colores claros) y no exponerse por períodos prolongados a la radiación solar.

En tanto que debido al arrastre de nubosidad por el viento del sur/sureste, se observarán algunos chubascos matutinos en diferentes sectores de la llanura costera Caribeña. Pronosticamos en la tarde hacia el noroeste, Valle del Cibao y la Cordillera Central, nublados con chubascos locales y posibles tronadas, que estarán presentes hasta el anochecer.

Mañana domingo, se pronostican desde tempranas horas nublados con aguaceros dispersos, tronadas y ráfagas de viento hacia la región sur y sureste (Incluyendo el Gran Santo Domingo), y puntos del suroeste, asociados a la vaguada al norte y el arrastre del viento, que conforme avancen las horas matutinas, disminuirán pasando a nubes dispersas, sin embargo, dicha actividad se trasladará hacia la zona noroeste y Valle del Cibao en la tarde generando aguaceros locales y tronadas ocasionales.

La ONAMET, informa que el potencial ciclón No. 1(ONE) de esta temporada ciclónica 2022, localizado cerca de a unos 165 km al suroeste of FT. Myers Florida. Se mueve hacia el noreste a unos 30 km/h. Sus vientos máximos sostenidos rondan los 65 km/h con ráfagas más fuertes. También de una zona de aguaceros con tormentas eléctricas al oeste/suroeste de las Bermudas con bajo porcentaje 0% en 48 horas. Ambos sistemas meteorológicos, por su posición, distancia y movimiento, no ofrece peligro para la República Dominicana.

Distrito Nacional: Nubes dispersas a medio nublado.

Santo Domingo Oeste: Nubes dispersas a medio nublado.

Santo Domingo Este: Nubes dispersas con ligeros incrementos.

Santo Domingo Norte: Nubes dispersas.

El Gran Santo Domingo: Temperatura máxima entre 31 °C y 33 °C y la mínima entre 22 °C y 24 °C.