SANTO DOMINGO.- Miembros de la prensa están a la espera de que le permitan acceso a la audiencia, donde se le conoce medida de coerción al exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez y demás imputados en el entramado denominado "Operación Medusa".

En estos momentos el Ministerio Público está presentado la réplica en el caso.

El órgano persecutor presentó el documento de medida de coerción contra Jean Alain Rodríguez y otras siete personas, acusadas de desfalcar al Estado con más de 6 mil millones de pesos.

Además del exprocurador, están siendo acusados Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, ex director administrativo de la Procuraduría; Alfredo Alexander Solano Augusto, ex director Financiero; Altagracia Guillén Calzado, ex subdirectora administrativa y financiera; Jenny Marte Peña, ex encargada de proyectos; Javier Alejandro Forteza Ibarra, ex director de tecnología.

De igual manera, Rafael Antonio Mercedes Marte, ex encargado de contabilidad y Miguel José Moya, asesor y suplidor de la Procuraduría General de la República.