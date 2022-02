Si la persona que ingresa a suelo dominicano no regresa a las 6 pm, el documento será cancelado, y se hará un reporte para iniciar la búsqueda y deportación de ese individuo.

Santo Domingo.- El director de la Dirección General de Migración (DGM), Enrique García, manifestó este miércoles que el Carnet de Habitante Fronterizo “viene a regularizar ese paso desordenado que hay en la frontera”, el cual asegura, ha existido desde hace 100 años.

"El carnet es el primer ensayo de comenzar a organizar la frontera, por eso me da lástima que lo hayan satanizado", lamentó el funcionario.

García aclaró que el documento solo es para aquellos pequeños comerciantes haitianos que comercializan con dominicanos todos los días de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y no incluye a los trabajadores agrícolas, entre otras actividades fuera del comercio.

En la entrevista central de El Despertador, el titular de la DGM explicó que para adquirir ese carnet se debe hacer una solicitud a la institución y mostrar una comunicación de la alcaldía que demuestre que la persona se dedica a pequeños comercios, que posee una mesa en el mercado, un local y que realiza actos comerciales, asimismo, debe poseer su pasaporte.

Indicó que si la persona que ingresó a suelo dominicano no regresa a las 6 pm, el documento será cancelado, y se hará un reporte para iniciar la búsqueda y deportación de esa persona, al menos de que demuestre que "causas mayores a su voluntad", eviten su regreso a tiempo.

"Eso no le da derecho a ningún haitiano, porque es un carnet de no residente, no pueden dormir en República Dominicana, no puede salir de la frontera de la provincia donde solicite el carnet", precisó Enrique García.

El funcionario aseguró que este proyecto piloto está contemplado en la ley de Migración 285-04, así como en su reglamento de aplicación 631-11, para los extranjeros que residen el área de la República Dominicana, limítrofe con Haití, en las provincias de Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón y Montecristi.

Sobre el carnet

El director de Migración adelantó que estos carnets de identificación para los comerciantes tendrán una tecnología que le permitiría a las autoridades ver las informaciones detalladas de los individuos con tan solo escanear el código QR con un celular.

Enrique García manifestó que aún no tiene una fecha para la emisión de los documentos, porque aún se están evaluando las características y los cambios que deben realizarse.

Asimismo, aseguró, que los mismos serán fabricados y emitidos en la misma institución con materiales importados de otro país para ofrecer documentos de buena calidad.