SANTO DOMINGO.- Al momento del arresto de Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota se le ocupó un carnet del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales acreditándole como asistente técnico Honorifico de Despacho del ministro.

Así como también le fue ocupado en el bolsillo delantero derecho la suma de RD$4,413 pesos, dos llaves pequeñas dos recibos del Baco BHD-León, un recibo de Trakadero y una llave color negro con el logo marca Toyota con un llavero Sailyn Auto Import, en el mismo bolsillo un celular marca Iphone 7, color negro, según el documento de la solicitud de medida de coerción deposita por el Ministerio Público.

Otros hallazgos

En el vehículo propiedad de Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota, al momento de ser requisado por el Ministerio Público, se ocupó en el piso del asiento delantero un arma de fuego tipo pist-amet, marca mini uzi, calibre 9 mm, con dos cargadores de 30 capsulas cada uno para la misma.

En el asiento del pasajero se ocupó un maletín de color negro conteniendo en su interior cuatro cargadores de capacidad de 30 capsulas, conteniendo dos de los cargadores 30 balas cada uno, cada uno de los cargadores contenía dos capsulas 9mm y un cuarto cargador vacío.

En el área de la guantera en el medio de los dos asientos delanteros se ocupó un porta tarjetas color marrón del Banco BHD-León conteniendo la cédula de identidad del imputado, una licencia de conducir una tarjeta código del banco BHD, una licencia de arma de fuego para el arma de fuego tipo revolver, calibre 38, marca Smith & Wesson a su nombre.

En la parte trasera del vehículo, en la primera línea de asientos, se ocupó una maleta color negro marca Jean Sport, conteniendo en su interior varios expedientes en folders numerados.

El número 1 referente a comunicación de fecha 09-08-2021, referente a la devolución del expediente a la empresa Aurum Gavia, S.N. emitido por el viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente.

El expediente número 2 contenía un documento en idioma oficial ingles con acuse de recibo de fecha 26-07-2021 viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente.

El expediente número 3 contenía solicitud de permiso de exportación de Aurum Gavia, S.N. depositada en fecha 23-07-2021 vía ventanilla del Ministerio de Medio Ambiente.

Expediente NO. 4 un folder color amarillo, conteniendo una licencia oficial para la importación y comercialización de armas y municiones. Remisión de opinión legal, relacionado con la empresa DACD Metal y Recycling Exportr DSL y Coy, CO, LTD de fecha 08-11-2021.

Remisión de Oponion Legal entre las empresas Dans international SRL y DW Tech Corporation Inc. De fecha miércoles 11-08-2021.

También se ocupó un resumen de tasación de fecha 02-11-2020 solicitado por Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota; un sobre del banco de Reservas conteniendo en su interior una manilla de billetes de RD$2,000 pesos, contentivo de 90 billetes, ascendente a la suma de RD$180,000 pesos.

Un reloj color plateado, marca Cartier Roster. Un placer lapicero Marca Bridlewood, Estete Winery. Una libreta de ahorros del banco de Reservas a nombre Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota; dos pasaportes, ambos a su nombre.