Miguel Ortega redactó una carta en la que hizo pública su renuncia de Radio Televisión Educativa, en la redacción se refería directamente al ministro de Educación Roberto Furcal.

SANTO DOMINGO.- El comunicador y productor de televisión, Miguel Ortega, aseguró que Luis Lebron le realizó una “propuesta indecente” vía un audio cuando trabajaba en la subdirección de RTE, la que puso en conocimiento a su jefe “Roberto”, quien supuestamente reaccionó de manera violenta luego de que se le informara de dicha oferta.

El comunicador explicó que vino desde los Estados Unidos a trabajar en el gobierno, por el que duró cinco años entregándole su “talento, pasión y vida”.

Ortega dijo a través de un video publicado en sus redes sociales que “Luis Lebron le hace una propuesta indecente en Radio Televisión Educativa, me tiene al garete, hizo que los muchachos que trabajaban conmigo se pusieran de su lado porque él es del Pueblo de Ministro y él va a ser el verdadero director porque a mí me van a cancelar”.

Añadió que luego de hacérsele la propuesta procedió a informar a su jefe a lo que tuvo una respuesta negativa. “Cuando me hacen la propuesta indecente se la envió a mi superior inmediato que es Roberto y lo que encuentro es un tremendo boche, de que yo no debí enviarla por esa vía y me manotea el pecho”.

El comunicador asegura la existencia de un audio en el que se le hace el supuesto ofrecimiento.

Aseguró que trató de manejar la situación lo más calmado posible. Se quejó, además, que luego de un lustro trabajando a favor del actual gobierno algunos dirigentes nunca le cogieron las llamadas telefónicas.

Precisó que muchos funcionarios, cuando llegan al poder, “se creen dioses (…) un grupo de engreídos”.

Se recuerda que Ortega responsabilizó a los servicios de seguridad del Estado por su integridad física.

“Si me matan, después no quieran venir a dañar mi integridad después de muerto”.

Según dijo en dicha misiva se le había reprochado sin razón, delante de otras personas, acto que supuestamente no toleró, por lo cual tomó la decisión.