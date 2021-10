SANTO DOMINGO.- Miguel Ortega, quien en agosto denunció que le propusieron desviar fondos de la División de Radio y Televisión Educativa del Ministerio de Educación, hizo públicos los audios en los que supuestamente Luis Lebrón le plantea la posibilidad de replicar en esa institución el modelo que presuntamente operaba en la Operación Coral.

En un video publicado en su canal de Youtube, Ortega publicó el audio, específicamente el siguiente fragmento:

Ayer cuando lo llamé le hacía una anécdota de Adán Cáceres y Camilo. Adán Cáceres era el jefe. Por ejemplo, usted es el jefe aquí y usted y yo somos dos, y si usted va al paraíso yo voy, si usted va al infierno yo voy, porque andamos de la mano.

Entonces, allá a Adán le llegaban 10 millones de pesos, un ejemplo, él le daba a cuatro a Camilo ahí… resuelve con tu gente… entonces la gente de Camilo no dependían de la gente de Adán y había una asunto, cayó un problema, cayeron en un problema porque usted sabe que se excedieron, pero se manejaban, por ejemplo, yo iba donde Camilo, en el sitio, 10 mil pesos de combustible, que él lo tenía y sabía a quién dárselo.

Por ejemplo usted me da la gasolina que me toca, un mal día yo veo a Kelly (y le diga) ‘Kelly no tiene, tenga’, pero que yo no depende de su gente, porque me la van a poner difícil”.