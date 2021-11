“Es fundamental mantener la vía del diálogo diplomático. En segundo lugar, se debe sacar de la agenda de gobierno todo tipo de confrontación bilateral”, propuso.

SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), ingeniero Miguel Vargas Maldonado, sugirió al gobierno dominicano restablecer el diálogo diplomático con Haití, país sumergido en una crisis política, económica y social que amenaza con alcanzar niveles aún más preocupantes.

“Es fundamental mantener la vía del diálogo diplomático. En segundo lugar, se debe sacar de la agenda de gobierno todo tipo de confrontación bilateral”, propuso.

En su condición de líder y presidente del PRD y exministro de Relaciones Exteriores, Vargas Maldonado acudió este jueves al Palacio Nacional, convocado junto a otros líderes políticos por el presidente Luis Abinader, para abordar el tema haitiano.

Allí explicó, en ese sentido, que el esfuerzo fundamental de la República Dominicana debe ser el de convocar a la comunidad internacional a asumir su rol frente a la vecina nación.

“Yo creo que la comunidad internacional, dentro de sus responsabilidades, tiene que comprometerse a establecer un proceso de estabilidad política, social y económica en Haití. Tiene también que propiciar pacificar y desarmar los grupos guerrilleros y delincuenciales, promover elecciones libres e informadas y, sobre todo, pensando ya en un futuro de estabilidad de Haití, fomentar un proceso de fortalecimiento institucional y desarrollo económico”, sostuvo el excanciller dominicano.

“Insistir en el llamado a la comunidad internacional para que asuma la responsabilidad de asumir su rol, ya sea a través de Naciones Unidas, de la OEA, de la Unión Europea, que tiene una responsabilidad extraordinaria en todo esto”, prosiguió.

Igualmente, Vargas Maldonado expresó que República Dominicana no puede, no debe y no tiene la capacidad de dar solución al problema haitiano como país.

“Es fundamental que nosotros no somos culpables, no podemos asumir culpabilidad de la situación de Haití y tenemos que asumir una posición donde el esfuerzo fundamental sea convocar a esa comunidad internacional a asumir su rol”, resaltó el presidente del PRD.

Indicó que temas como los de los estudiantes y los hospitales son muy sensibles y el país debe tener mucho cuidado en ese sentido.

“Respaldo la posición de aplicar la ley migratoria, la ley laboral y otras leyes que son fundamentales, que de por sí son parte de la responsabilidad de todos. En ese sentido, queremos reiterar nuestra disposición de respaldo al presidente y al gobierno en la dirección de garantizar nuestra soberanía, la integridad del pueblo dominicano y de proteger nuestros intereses como dominicanos”, prosiguió.

“Nosotros no podemos seguir cargando tan pesado como lo hemos hecho hasta la fecha y es una responsabilidad de todos asumir la responsabilidad de defensa de nuestra soberanía y nuestra integridad”, puntualizó Vargas Maldonado.