SANTO DOMINGO.- La Cámara de Cuentas de la República informó que detectó “irregularidades” en una investigación especial realizada al Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) o la Dirección Central de la Policía de Turismo (Politur), en las que se evidenciaron desvíos de fondos públicos, despilfarro, malversaciones y apropiación de recursos estatales.

CUSEP

Tras haber estudiado los detalles de los hallazgos reportados en las conclusiones, la institución establece que en el Cusep encontraron alrededor de 45 inobservancias e irregularidades en el periodo comprendido entre el 16 de agosto de 2012 y el 16 de agosto de 2020, durante la gestión del mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe de Seguridad del expresidente Danilo Medina, quien está en prisión preventiva acusado por el Ministerio Público de ser parte del entramado de corrupción administrativa desarticulado con la Operación Coral.

Entre los hallazgos figuran pagos a proveedores de bienes y servicios sin evidenciarse los procesos de selección establecidos por la ley, por valor de RD$683,368,964, pagos a personal que no laboraba en la entidad por valor de RD$6,575,626 y a personas que laboraban en otra entidad del Estado por valor a RD$1,248,650.

Según el informe, se evidenciaron certificaciones de fondos sin identificar las cuentas financieras por valor de RD$1, 806,660,247, se evidenció pagos por concepto de inteligencia sin soportes de valor de RD$959,589,419, compras sin evidencia de certificación del pago de impuestos y a la TSS, por valor de RD$ 436,281,186, además de detectar distribución de combustibles sin certificación de permiso o licencia, por valor de RD$464,463,401.

CESTUR O POLITUR

Los hallazgos documentados a los estados financieros y contables en la investigación especial de la Cámara de Cuentas practicada al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), en la gestión del general Juan Carlos Torres Robiou, quien guarda prisión preventiva acusado por el Ministerio Público de ser parte del entramado de corrupción administrativa desarticulado con la Operación Coral 5G, se detectaron anomalías financieras por cientos de millones de pesos.

La investigación arroja que se encontraron “contratos de bienes y servicios, sin evidenciar aplicación de procedimientos de selección, por un monto ascendente a RD$473,463,125”. Además, “pagos a proveedores con lazo de consanguinidad con funcionario de la entidad por un monto de RD$72,333,751”.

Encontraron un “procedimiento de urgencia para la adquisición de combustibles sin resolución declaratoria de la máxima autoridad, por un monto de RD$12,660,000., como también la “adquisición de bienes y servicios sin la formalización de contratos”.

Las demás inobservancias detalladas en la investigación de la Cámara de Cuentas indica que hubo “ausencia de normativas para el control de pasivos, fraccionamiento en la compra de armas tipo militar (pistolas) por un monto de RD$9,600,000.; contratación de servicios sin evidencia de calificación como proveedor único por un monto de RD$3,404,890.; debilidades en los expedientes de pasivos con proveedores de bienes y servicios por un monto de RD$16,307,825. y diferencias en registro de deuda por valor de RD$12,091,628.

También “ausencia de políticas y manuales de procedimientos para pagos de compensación por servicio de seguridad y compensación por cargo al personal policial, ascendentes a un monto de RD$603,779,506”.

La auditoría de la Cámara de Cuentas detectó el pago a personal no formalizado en la entidad por un monto de RD$175,507,353; Pago de incentivo de manera irregular ascendente a RD$4,438,268 y RD$1,339,500.; Desembolsos mediante cheques no registrados y no identifican las cuentas contables afectadas, por un monto de RD$5,777,767 y encontraron “personal en nómina con cargo de asesores por un monto de RD$7,672,200”.

Los “resultados de las entrevistas realizadas a funcionarios, empleados y otros relacionados, mediante los cuales se identificaron pagos a personas no empleados de Politur/Cestur, por un monto de RD$3,458,000.”

Otras irregularidades encontradas fueron: “Compras sin la modalidad de selección ascendentes a RD$9,718,533 y RD$4,395,000. Incumplimientos en procesos de compra bajo la modalidad de comparación de precios, por un monto de RD$8,522,097. Incumplimientos en proceso bajo la modalidad de compra menor por un monto de RD$520,728. Inconsistencias en proceso de adquisición de insumos por un monto de RD$208,114. Procesos de compra que no cumplen con la transparencia y publicidad ascendentes a RD$14,677,095.

Asimismo, “procesos de compra a proveedores con actividades distintas a los servicios que ofertan y carentes de registro mercantil, por un monto de RD$9,826,103. 6.6.7 Procesos de compra a proveedores con RNC suspendido. Entrega de canastas sin acuse de recibo, por un monto ascendente a RD$14,979,967. 6.6.9 Desembolsos para raciones alimenticias sin evidencia de documentos soporte, por un monto de RD$414,951,600.

De la misma manera, inconsistencias en clasificación y registro del gasto, por un monto de RD$4,637,842. Factura con Número de Comprobante Fiscal inválido, por un monto de RD$3,713,861. Desembolsos mediante cheques no registrados y sin identificación de las cuentas contables afectadas, por un monto de RD$6,376,406. Desembolsos mediante cheques sin sello de la Unidad de Auditoría Interna (UAI), por un monto de RD$6,376,406. y facturas no canceladas con sello de pagado, por un monto de RD$24,323,668”.

De acuerdo con la investigación del ente auditor, se encontraron “pagos registrados en la cuenta alimentos y bebidas, por concepto de raciones alimenticias, depositados en cuentas de dos personas, por un monto de RD$330,292,355; Pagos a proveedores sin licencia para la distribución de combustibles, por un monto de RD$223,062,971; Tickets de combustibles entregados sin evidencias de recepción por parte de los beneficiarios, por un monto de RD$348,125,525.; Empresas distribuidoras de combustibles con duplicidad de domicilio; Pago de salarios a empleados y funcionarios que a la vez son socios de empresa proveedora de combustibles, por un monto de RD$10,627,505. Compra de combustibles sin evidencia del proceso de selección por un monto de RD$23,316,000. Tickets recibidos sin evidencia de una numeración previa del suplidor. Relación de entrega de combustibles sin identificación del beneficiario final por un monto de RD$2,814,000. Pagos de combustibles sin evidencia de relación de beneficiarios por un monto de RD$104,376,922. Pagos de servicio de Inteligencia no soportados ascendentes a RD$89,300,000 y RD$25,000,000.

La Cámara de Cuentas como ente auditor remite el documento a las autoridades para que procedan con las medidas pertinentes.

El procurador adjunto, Wilson Camacho, reveló que la acusación contra los involucrados en la Operación Coral incluirá a nuevos imputados y empresas.