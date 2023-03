La participación Crisóstomo consistía en el cobro de las bancas, mientras que el coronel Eddy Michel Made Montilla se encargaba del tema de las máquinas tragamonedas.

SANTO DOMINGO.- Según Ramón Emilio Jiménez Collie, (Mimilo), entre veinticinco y treinta millones de pesos cobraba la estructura al mes por concepto de los cobros ilícitos a las bancas deportivas, de lotería y máquinas tragamonedas instalados en los colmados, dinero que debían pagar, de lo contrario serían cerrados por el Ministerio de Hacienda, bajo el mando en ese entonces del exministro Donald Guerrero.

“Entre veinticinco y treinta millones de pesos, aproximadamente, eso era lo que Fernando Crisóstomo reportaba, lo reportaba de manera bruta, pero Fernando le metía 8,000,000 00 y hasta 9,000,000.00 millones de pesos en gastos de operaciones y lo otro me lo entregaba, en promedio, me entregaban unos diecisiete millones de pesos limpio”, declaró Jiménez Collie al Ministerio Público.

La estructura se repartía las ganancias que obtenían de los cobros realizados las bancas deportivas, de lotería y las máquinas tragamonedas instalada en los colmados de la siguiente manera: según "Mimilo", le daba de un millón y medio a un millón setecientos a Fernando Crisótomo y siempre quedaban entre 8,000,000.00 y 11,000,000.00 millones que él se quedaba con ellos, "eso era limpio para mí, yo eso lo cogía".

Al ser interrogado de cómo era la recolección del dinero en las bancas, Mimilo dijo lo siguiente: "no tengo los detalles, pero Fernando me entregaba en la Winston Churchill y después durante unos cuatro o cinco meses, entregarle a un señor amigo de José Arturo Urena, a una persona que habíamos contratado para que nos ayudara con un negocio, como compra de licencia, e incluso a esos fines lucimos contacto con el senor Victor Roa, para que nos manejara una relación con los españoles, la otra función que él tenia era que Fernando le entregaba a él y Fernando Crisóstomo a nosotros, pero, a mi siempre me entregaban en efectivo".

Quienes participaron en la materialización de los operativos de recolección que hacían con las bancas y los colmados, eran Fernando Crisóstomo, José Arturo, además su mano derecha, y otra persona que era dueño de un restaurante, al coronel Made Montilla, quien según él no conocía.

“Pero escuché el nombre muchas veces a Vladimir Crespo, que fue la persona que por recomendación de Fernando yo solicité que fuera nombrado en el Ministerio de Hacienda, para facilitar la coordinación de los trabajos y efectivamente se designó en Fiscalización, fue la persona que Fernando Crisóstomo me recomendó, me refiero a Vladimir, también escuchaba de Lenin, pero no sé quién es, a esa persona nunca la conocí”, reveló al Ministerio Público.

La participación Crisóstomo consistía en el cobro de las bancas, mientras que el coronel Eddy Michel Made Montilla se encargaba del tema de las máquinas tragamonedas.