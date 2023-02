Los textos será distribuidos gratis a los estudiantes y no entrarán en competencia con el sector privado.

REDACCIÓN.- El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) presentó los diferentes libros de textos que usarán los estudiantes de las escuelas y liceos del país en este año escolar, los cuales son de autores dominicanos e impresos por la propia entidad de enseñanza.

El ministro del Minerd, Ángel Hernández, explicó que buscan brindar clases con calidad a través del programa “Libro Abierto”.

Asimismo, los libros tendrán dos versiones: una impresa que irá a las escuelas y otra en línea en la web del portal de la institución.

Los textos será distribuidos gratis a los estudiantes y no entrarán en competencia con el sector privado, no irán a librería, ni algún lugar donde se pueda comercializar. Precisó que no es la primera vez que el Ministerio edita sus propios libros.