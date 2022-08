Explicó que el Código de Trabajo dice que los únicos entes y empresas públicas que se le aplica el código son las que desarrollan actividades que tienen que ver con la industria, el comercio, financiera y transporte.

SANTO DOMINGO.- A propósito de la polémica que ha generado el aumento salarial de los funcionarios del Gobierno, el ministro de Administración Pública dijo van a preparar un reglamento para mandarla a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo para poder controlar los aumentos de sueldos e incentivos indebidos.

Tras el escándalo que hubo en la Superintendencia de Electricidad, Darío Castillo Lugo resaltó en El Despertador,que hay mucho desconocimiento sobre eso, que en el país hay dos régimen laborales, uno que aplica el sector privado y otro el sector público, que es la Ley de Función Pública. "el problema es que hubo mucha distorsión en el pasado y muchos titulares llegaron y se montaron encima de las situaciones y siguieron".

"Si hay un ente público que desarrolla algunas de estas actividades se el aplica el Código de Trabajo, no la ley de función pública, después a todas las demás como la SIE se le aplica la Ley de Función Pública, el régimen laboral de ellos es de derechos públicos, no de derechos privados".

Dijo que a parte de eso, la ley de regulación salarial 105-13 aplica a todos los estados, los entes y poderes del Estado aplica esa ley, y dice que debe de existir escalas salariales para el gobierno central, organismo autónomos para los poderes, para los entes extra poder o constitucionales, tienen que existir que no lo han hecho por que la ley no se ha reglamentado, ahora vamos hacerlo, vamos a preparar el reglamento a mandarla a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo para que se emita el reglamento para nosotros poder controlar esos aumentos de sueldos, incentivos indebidos, el problema es que hubo mucha distorsión en el pasado y muchos titulares, llegaron y se montaron encima de las situaciones y siguieron".

Al ser cuestionado de que si algunos Superintendentes se están aferrando a sus propias reglamentaciones y han hablado de indexación por inflación, sostuvo que el tema es que hubo una modificación importante en la normativa de la Administración Pública, que fue a partir de la reforma constitucional del 10 y a partir de la ley orgánica de la administración pública del 12, se establecieron los principios, normas y reglas para la organización y funcionamiento de la administración pública.

Al ser cuestionado que el pasado SIE que ha ocurrido porque hubo dos aumentos aunque en el último se echó para atrás, si en el MAP no detectaron el primero, dijo "ellos decían que no le aplicaba la ley de función pública, y aunque no consultaron a principio de año le dijimos que si, que le aplica la ley de función pública, y volvieron a consultarnos, le repetimos que si, se dirige a la Consultaría Pública, le dice que si que le aplica, aunque una eventual modificación de su ley podría ser otra cosa pero le aplica".