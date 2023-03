El Ministerio Público tiene hasta esta noche para depositar la solicitud de medida de coerción en contra de los encartados.

SANTO DOMINGO.- Mientras esperan que sea depositada la solicitud de medidas de coerción en su contra, los ex ministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo pasaron la primera noche bajo prisión junto a los otros 16 apresados por su presunta vinculación en la Operación Calamar.

Aunque algunos de los abogados que han visitado a sus clientes este día consideran que con los apresamientos por la Operación Calamar no se ha violentado el proceso, otros togados y también amigos de los señalados entienden que el caso tiene que ver con algo político y que el Ministerio Público busca alimentar el morbo.

Mientras espera conocer los cargos que le imputan a su cliente, la defensa del abogado Ángel Lowckard, también apresado por el caso, señaló que a pesar del problema de salud que tiene este amaneció de buen ánimo.

De su lado, otros abogados que acudieron al lugar aún intentaban ser apoderados por algunos de los implicados.

Según el Ministerio Público, el expresidente de la República, Danilo Medina , había instruido a los ex funcionarios más cercanos "a buscar dinero para las campañas políticas del 2019 y 2020.

De acuerdo con el órgano acusador, el ex ministro de Hacienda Donald Guerrero, el ex ministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta, y el ex titular de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, así como otros implicados y funcionamos de la pasada gestión gubernamental distrajeron montos millonarios a través de cubicaciones adulteradas que tenían como sustento un reconocimiento de deuda.

La supuesta red habría estafado al Estado con más de 19,000 millones de pesos y provisionalmente son acusados de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña, además lavado de activos, y entre otro delitos.

