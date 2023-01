Resaltó que no podemos decir que existe violencia contra el hombre de manera generalizada en República Dominicana, que existen casos, "pero de 100 denuncias que van al Ministerio Público, 95 son de hechos reales de mujeres abusadas, sin decir las cifras negras de aquellas que no se atreven a denunciar".

SANTO DOMINGO.- El caso del hombre solo identificado como Aquilno, quien denunció que su pareja lo mantenía encerrado, que quiere terminar la relación, y que tuvo que pedir ayuda de las autoridades porque quiere irse a España "y la mujer no lo deja", está en manos del Ministerio Público, expresó este lunes la Directora de la Dirección de Violencia de Género, Ana Andrea Villa Camacho.

Aunque destacó que la mayoría de los casos de violencia machista no es hacia el hombre, sino hacia la mujer, ese acontecimiento en particular el Ministerio Público lo está investigando y está tomando las medidas correspondiente."Si existen mujeres que agreden psicológicamente al hombre, pero yo me hago una pregunta, 86 asesinatos, 59 asesinatos y tres asesinatos de mujeres y sus hijos en tres años, ¿me pueden hablar a mi esas estadísticas de violencia contra el hombre?, las leyes se promulgan para la generalidad de los casos, y la generalidad de los casos no es la violencia contra el hombre".

Resaltó que no podemos decir que existe violencia contra el hombre de manera generalizada en República Dominicana, que existen casos, "pero de 100 denuncias que van al Ministerio Público, 95 son de hechos reales de mujeres abusadas, sin decir las cifras negras de aquellas que no se atreven a denunciar".

Reiteró que ese caso está siendo ya trabajado por el MP, se está tomando las medidas pertinentes que manda el protocolo para los casos, "porque estamos hablando de una violencia intrafamiliar que se está escenificando, y que por un video porque alguien firmó ha salido a la luz pública".

Villa Camacho sostuvo que evidentemente cuando una persona interpone una denuncia corresponde una orden de alojamiento, inmediatamente se investiga el caso, el fiscal que lo lleva toma la investigación con respeto a las evidencias que ha recopilado, sin dejar de lado la protección inmediata de la persona que vaya a denunciar.

Sobre denuncia:

“Ya no sé qué hacer con esta mujer, no se me quiere despegar. Me tenía encerrado en la casa”, expresó Aquilno a medios de comunicación que se encontraba afuera de la fiscalía.

Denunció que su pareja lo mantenía encerrado en la casa, en Santiago, que quiere terminar la relación, pero la mujer se opone y pide ayuda a las autoridades, porque quiere irse a España.

Aquilno la semana pasada fue hasta la central de la Policía Nacional en Santiago pidiendo ayuda, porque según dice "quiere liberarse de esa mujer que lo tiene agobiado", mientras la misma solo se limitó a decir que hablaría en presencia deabogados.