SANTO DOMINGO.- La nómina pública no ha aumentado, se ha unificado, respondió el ministro de la Administración Pública, al ser cuestionado que si no hay preocupación debido a que la misma está en un momento histórico con casi 700,000 empleados.

Darío Castillo Lugo dijo que cómo no iba a aumentar la nómina, si fueron incorporados 19,000 o más profesores que participaron en un concurso como dice la ley."¿qué encontramos nosotros?, que los ministerios, las direcciones generales tenían cuatro, cinco y seis nóminas, de los cuales solo una estaba en la página, las demás no estaban, indebidamente, violando la ley, ¿qué hemos hecho?, hemos comenzado a corregir esa situación a transparentar eso, al tu juntar cinco nóminas en una tiene que aumentar, no es lo mismo sumar una que sumar cinco, eso es lo que ha sucedido".

Agregó que "si tu analizas lo que encontré en agosto del 20 y lo compara con ahora y en la mayoría, no ha habido aumento".

Propeep

Al ser cuestionado que cuántos empleados más o menos estaban en esa condición, en nominillas, respondió que nada más en la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, (Propeep), habían más de 10,000 y que se redujo a cuatro o cinco mil.

"En otras habían más, pero se han ido juntando, unificando y transparentado, por eso es que se ve que hay más, no hay más, a lo mejor hay menos, pero era que antes no se transparentaba, no se colgaban a la página como dice la norma de ética".