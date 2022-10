Reiteró que Faña está nombrado y que no lo va a quitar de ahí. Aclaró que él mandó una carta que no volvía a Manzanillo, "pero a mi no me ha renunciado".

SANTO DOMINGO.-El ministro de Agricultura aclaró que no ha renunciado el director del programa Siembra RD, Leonardo Faña, quien había dicho mediante una carta que por faltas de recursos para cubrir las nóminas, adquirir los insumos para el proceso de producción y preparación de los terrenos para la siembra de maíz, entregaba al ministerio de Agricultura el proyecto.

"Faña no ha renunciado, Faña dentro del plan siembra, una de sus actividades iba a ser una parte del proyecto de maíz, él fue allá y obviamente quería hacer todo, yo diría quizás por el deseo de hacer las cosas bien porque no lo estoy criticando negativamente, jamás, es parte de nuestro equipo y yo no critico ese tipo de cosas, él quería hacer la cosa rápido, en Agricultura y en todo el gobierno, hay que llenar procedimientos, en un estado moderno si tu no llevas los procedimientos puedes cometer errores que mañana te pueden costar caro",expresó en la entrevista central de El Despertador.

Al ser cuestionado que si habían recursos debido a que supuestamente ese fue uno de los motivos de su renuncia, dijo que hay, que el presidente los ha apoyado, "pero él nos otorgó a todo el sector agropecuario 5,490 millones, ¿ y tu cree que yo puedo coger ese dinero a repartirlo y a darlo?"

Reiteró que Faña está nombrado y que no lo va a quitar de ahí. Aclaró que él mandó una carta que no volvía a Manzanillo, "pero a mi no me ha renunciado".

Sobre renuncia:

El 14 de septiembre de este año Leonardo Faña dijo que por falta de recursos para cubrir las nóminas, adquirir los insumos para el proceso de producción y preparación de los terrenos para la siembra de maíz, entregaba al Ministerio de Agricultura el proyecto Cruz de Manzanillo.

“Hemos logrado sembrar 1,100 tareas de maíz; el objetivo era llegar a sembrar 16,000 tareas de maíz. Hemos decidido que los siga Agricultura, porque se necesitan recursos y nosotros no los tenemos. Hay que hacerle fumigaciones al maíz, para que no se pierda, y darle seguimiento. Ya está en espigamiento y, porque no tenemos recursos, hemos determinado entregárselo al ministro”, expresó.