SANTO DOMINGO.- El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, aseguró este lunes que el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo a diferencia de otros países de América Latina para mitigar o atenuar el impacto de todas las crisis, al ser cuestionado sobre el costo de la vida.

"Evidentemente hemos vivido tiempos especiales, a nosotros nos ha tocado gobernar en tiempos muy particulares, el covid-19, sus efectos,el post covid, los precios que se han aumentados por las consecuencia de la guerra de Ucrania, pero todos esos factores de crisis el Gobierno dominicano ha intentado sortearla, la última de ella ha sido Fiona, ha sido una mezcla de situaciones no previstas y no deseadas, cuya influencia o cuya posibilidad de influir del gobierno dominicano es muy limitada porque no se producen necesariamente en nuestro territorio de manera directa", manifestó en la entrevista central de El Despertador.

Agregó que han subsidiado los combustibles, "hasta más no poder, hemos duplicado la cantidad de dominicanos con la tarjeta Supérate, y hemos duplicado la cantidad de recursos que recibían cada uno. Son demasiados los esfuerzos que hemos hecho en la mayoría de nuestras posibilidades para artenar los efectos de esta crisis, gracias a Dios comienzan los precios internacionales a la baja y eso ayudará no solo al Gobierno, sino a la gente a volver a la normalidad".

Electricidad

Paliza agregó que la electricidad lo han seguido subsidiando" a niveles histórico, y hemos inclusive las alzas anunciadas que se habían ido proyectando también se han detenido, no se han aumentado la tarifa nueva vez, ahora si hay que también ponderar en días pasado mi mujer me había dicho ha subido la luz, pero también había subido el consumo. El Gobierno dominicano ha partir del momento que ha anunciado el cese de las alzas no ha impulsado ningún alza nueva de forma administrativa para que haya podido accionar para que a la gente le llegue más cara la luz".

Inseguridad

Así mismo informó que hay muchos temas por trabajar y mejorar, "es más en cada uno de lo que les he mencionado hay mucho espacios importantisimo de mejoras, el tema de la seguridad ciudadana tomará años".

Educación

Al ser cuestionado sobre qué piensa del Ministerio de Educación que ha sido el foco de escándalo, incluso en esta administración, con Roberto Fulcar a la cabeza, respondió que en República Dominicana ha habido un antes y un después del presidente Abinader, y sobre todo con materia de la persecución de justicia de los casos, "no solo del pasado sino del presente, es la primera vez que en República Dominicana hay funcionarios y políticos presos, eso tiene mucho valor y usted puede tener la seguridad".

"Por qué no reconocemos que este es el primer gobierno que se persigue a un político y que hay consecuencias, y que cualquier miembro de un gobierno en cualquier circunstancia no he tenido quizás en este los niveles de protección que tenían en el pasado...es la primera vez que los parámetros de transparencia de uso eficientes, de uso públicos hemos mejorado, no lo hemos dicho nosotros lo han dicho los organismos internacionales que tratan estos temas, y que ha habido un cambio importante".

Sostuvo que hay dos modelos, la vieja política que decía que el Ministerio Público era independiente en la gestión de ellos y el otro modelo que es el actual.