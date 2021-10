"Si a la gente se le olvidó la cédula y tiene la tarjeta, pues que entren, tenemos que ser flexibles en algunos casos", sostuvo Daniel Rivera.

SANTO DOMINGO.-Mientras desde este lunes las personas que no se han vacunado contra el Coronavirus no podrán ingresar a lugares públicos y privados a menos que presenten una prueba PCR negativa, el ministro de Salud pide flexibilización con aquellos que sí se han inmunizado y que no tenga su cédula a mano a la hora de presentar su constancia de inoculación y con quienes solo tengan una dosis aplicada, tras afirmar que no se trata de un estado de sitio.

Tras ocho meses negándose a inocularse contra el Coronavirus, desde que inició Plan Nacional de Vacunación, al igual que muchas otros ciudadanos, a Juan Rodríguez, le llegó la hora cero y este lunes no tuvo opción y se inmunizó.

De acuerdo a Daniel Rivera, tras el anuncio de la medida que entró en vigencia este lunes, unas 405 mil personas han sido vacunadas y se cuadruplicó la búsqueda de la primera dosis.

"Tenemos que ser flexibles en algunos casos, se me olvido la tarjeta, hay que darle un chance a alguna gente, si usted trabaja en un banco donde lo conocen y se le olvido pues mañana la lleva, tenemos que dejar fluir", sostuvo Rivera.

Además de la reactivación del proceso de vacunación, la obligatoriedad de la tarjeta de vacunación también revive la solicitud de pruebas PCR.

“Los padres han dicho que no quieren venir a compartir con adultos y quieren ir a un centro, s el e va a poner en el centro olímpico un solo sitio para niños para que se hagan su prueba”, resaltó.

Aquellos que por alguna condición de salud no pueden vacunarse deberán solicitar un certificado en el portal web del Ministerio de Salud Pública.

"Ahí introduce su número de cédula y los documentos que avalen que no puede recibir la vacuna por una condición alérgica automáticamente en un plazo establecido se le enviara a su correo electrónico una certificación donde podrá ser impresa y validada con un código QR", sostuvo Eladio Pérez, viceministro de Salud Colectiva.

La nueva disposición de la tarjeta dé vacunación ha sido bien acogida por la población, según afirmó el doctor Daniel rivera.

"Yo fui a los bancos, fui al supermercado, y fui a otro sitio y está muy bien, mejoraremos la parte del transporte, en el Metro se está haciendo muy bien".

Por otro lado, pese al incremento de los casos de Coronavirus, Para las autoridades sanitarias los estudiantes están más seguros en las escuelas que en las calles debido a los pocos indicadores del virus en los centros de estudios.

Hasta el momento en el país más de 5 millones de personas están completamente vacunadas, mientras en las últimas horas se han aplicado más de 9 mil pruebas PCR.