SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Relaciones Exteriores informó de la apertura del Centro de Visado para Venezolanos acogidos al Plan de Normalización (CVVPN), dispuesto por el Gobierno dominicano encabezado por el Presidente Luis Abinader.

La institución detalló que en las siguientes semanas espera la visita en este Centro de más de 40 mil venezolanos, que previamente solicitaron a la Dirección General de Migración la prórroga de permanencia en territorio dominicano, uno de los requisitos para solicitar la visa de trabajo o de estudiante establecido en la resolución 119-21 del MIREX y el Ministerio de Interior y Policía.

El MIREX explicó que, además de la prórroga concedida, los solicitantes deberán cargar al portal web de servicios ( https://servicios.mirex.gob.do/ ), el formulario de visado, carta de solicitud de visado dirigida al MIREX, realizar el pago del costo de la visa solicitada y programar su cita en el portal web para acudir al Centro de Visado.

El Ministerio agregó que para el día de la cita, los solicitantes deberán tener a mano su pasaporte (vencido o no), prórroga de permanencia y comprobante de la cita impreso, además de las fotografías 2x2 y su carta de trabajo debidamente notarizada. Aclaró que no se aceptarán documentos incompletos para hacer la solicitud y tampoco fuera de la fecha de la cita. Los menores de edad no tendrán que asistir de manera presencial al Centro, pues un tutor debidamente identificado puede hacer el trámite.

En el marco de implementación de este Plan, el viceministro para Asuntos Consulares y Migratorios, Jatzel Román, agradeció la colaboración del Sistema de Naciones Unidas por el apoyo técnico brindado, asimismo, explicó que los horarios de servicios de este Centro serán de 8:00 A.M. a 2:00 P.M. para depositar los documentos de solicitud, y de 2:00 P.M. a 5:00 P.M. para entrega de pasaportes.

El Centro de Visado para venezolanos está ubicado en la calle Socorro Sánchez, número 52, del sector Gascue.