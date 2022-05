“Aunque a veces no nos guste, es bueno saber elegir las batallas", dijo la magistrada sobre la apelación a solo tres de los imputados en la primera fase en el caso de sobornos por parte de la constructora brasileña.

SANTO DOMINGO.- La prometida segunda versión de la investigación contra los actos de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en territorio dominicano sigue en curso y en su momento tendrá una respuesta, así lo confirmó la coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, en su participación en El Despertador.

"Sí, aunque ustedes no nos escuchen, estamos trabajando, estamos como la hormiguita, tenemos cooperación internacional, no solo de Brasil, sino de otros países", respondió Ortiz sobre el curso de la investigación que, según advirtió, ha hecho relucir un grupo importante de nuevos implicados y obras que no se investigaron en la primera fase y que dará una considerable suma de dinero que ha sido defraudada al Estado dominicano.

En cuanto a la apelación de las sentencias, que se conocerá el próximo 13 de junio, de solo tres de los imputados en el caso por los sobornos de la constructora, la masgritrada indicó que “aunque a veces no nos guste, es bueno saber elegir las batallas, porque no vas a la guerra cuando sabes que no tienes todas las herramientas o elementos", agregó.

En ese sentido, Mirna Ortiz explicó que haciendo uso del principio de objetividad que manda la ley al Ministerio Público, este decidió contra cuales implicados podían ejercer el recurso de apelación, teniendo en cuenta la mayor oportunidad que tenía el órgano acusador de revertir la situación en la corte.