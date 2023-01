"Ya te vamos a sacar, sé fuerte oíste ya estamos casi llegando... mantén la calma, respira profundo que estamos llegando", agregó el socorrista con ánimos de calmar a la joven.

REDACCIÓN.-El momento en que fue encontrada con vida una de las personas que aún permanecían bajo escombros hasta las 11 de noche, tras el derrumbe de un edificio comercial en La Vega, fue compartido a Noticias SIN.

La joven rescatada responde al nombre de Jessica Bueno, quien fue trasladada al Hospital Traumatológico Prof. Juan Bosch, de La Vega.

Al encontrar a la mujer, uno de los socorristas le hacía preguntas para sabe en el estado en que se encontraba tras permanecer cerca de 10 horas bajo escombros.

"¿Ves la luz, no puedes voltear la cabeza, no te puedes mover, que partes del cuerpo puedes mover?", le decía el rescatista a Jessica, quien le respondía con voz quebrada que no podía respirar con normalidad, mientras movía apenas su mano y brazo.

