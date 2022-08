La 6 de Noviembre va a tener cuatro grandes retornos, que son el de Cambita, de la avenida Constitución, el de Hatillo y la intersección de esa autopista con la Circunvalación Santo Domingo.

SANTO DOMINGO. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que el deterioro que sufre la autopista 6 de Noviembre se debe a inexplicables inobservancias en la aplicación de asfalto en la conversión de los carriles de descanso a rápidos, cuya reparación costará a esa institución una suma superior a los RD$900 millones de pesos.

Dentro de los trabajos de mantenimiento que se ejecutan en la importante de vía de comunicación de la capital con el Sur incluyen la remoción del asfalto en las partes que presentan deterioro, pero que para ello primero se debe cumplir con un diseño adecuado de pavimento, colocando una sub-base, primera; luego la base y finalmente proceder con el asfaltado.

El viceministro de Fiscalización y Planificación, ingeniero Roberto Herrera, durante una visita de supervisión a los trabajos que se realizan, explicó que aún cuando se llevan a cabo distintas obras en esa transitada vía, como son la construcción de retornos, puentes peatonales y motorizados, entre otras, lo que más llama la atención de la ciudadanía son los hoyos que se forman en los carriles internos.

Sobre el particular, dijo que en estos “no se trabajó como debió hacerse, y ahora más que en la simpleza de “tapar hoyos, nos vemos compelidos a sustituir el asfalto que se aplicó durante la pasada gestión en el MOPC, por la mala aplicación de las bases de soporte del aplicado”.

Destacó que a partir de ahora Obras Públicas entrará en la fase de intervenir los carriles internos, “que es lo que producen los odiosos hoyos. Claro, previamente se han intervenido dos de los cuatro corredores de la 6 de Noviembre”.

Explicó que dentro de seis o siete meses, cuando se haya concluido el proyecto que se ejecuta en esta vía, se van a cerrar los cruces ilegales, y que para poder hacerlo así “tenemos que terminar con la intervención de los cuatro distribuidores y tres puentes peatonales, que es lo que va a garantizar que la gente pueda cruzar la autopista sin exponerse a los peligros”.

Indicó que el monto que se tiene pautado invertir en la 6 de Noviembre es de 900 millones de pesos, y que la ciudadanía y el país de conjunto deben entender que realmente los trabajos nunca se han detenido.

Refirió que a la llegada de las actuales autoridades a Obras Públicas, encontraron la autopista 6 de Noviembre “en una situación, al igual que otros proyectos, con una intervención de poca calidad”.

“Aparentemente, no se tomaron los controles más importantes, y subrayo ese término, los controles de calidad parece que no se tomaron muy en cuenta, y eso no solo ha pasado con la 6 de Noviembre; ya con la avenida Los Beisbolistas, en Manoguayabo, que también la finalizamos, evidenció eso”.

Agregó que “si bien encontramos algunas obras construidas, muchas se han deteriorado y otras se van a deteriorar, porque ese término de control de calidad no se tomaba en cuenta antes de una manera importante en los proyectos”.

De esa manera, y en nombre del MOPC, el funcionario respondió a una información aparecida en la edición de este lunes 22 de agosto en el periódico Listín Diario, respecto al deterioro de esa vía debido a una supuesta falta de mantenimiento.

Herrera explicó que esos hoyos en los carriles internos de la 6 de Noviembre se generan “porque se asfaltó sin tener un diseño de pavimento, y ahora nos corresponde a nosotros retirar todo ese asfalto que se colocó, y que se perdió”.

La 6 de Noviembre va a tener cuatro grandes retornos, que son el de Cambita, de la avenida Constitución, el de Hatillo y la intersección de esa autopista con la Circunvalación Santo Domingo.

También se trabaja con tres puentes peatonales y motorizados, dos de los cuales ya están adelantando entre un 30 y un 70% y un tercero que se está iniciando ahora.

Dijo que la comunidad y el país deben tener en cuenta que las intervenciones de obras públicas “llevaban procesos de calidad que tenemos que cumplir para que no suceda lo que está sucediendo ahora”.

Consideró que hay muchos proyectos que no debieron colapsar en cuestión de tres, cuatro ó cinco años. “Y nosotros como administración no vamos a cometer el error de finalizar las obras sin tener los controles de calidad que se necesitan”.

Refirió que las pautas que ha trazado el ministro Deligne Ascención es que las infraestructuras tengan un nivel óptimo, pero que deben tener la menor cantidad de recursos que se requiere, pero cumpliendo con los controles de calidad.

Dijo que los trabajos a realizar a partir de este martes incluyen hacer las extracciones de lugar y cumplir con un diseño de pavimento, colocando sub-base, base y luego el asfalto.

“Si tu coloca el asfalto, y no coloca base y sub-base, se pierde el asfalto. Nosotros ahora vamos a esa etapa: mandar a sacar todo ese material y cumplir con un diseño´´, afirmó.

Sostuvo que la presente gestión del MOPC está cumpliendo con un plan de trabajo ´´que estamos ejecutando, y a partir de hoy, martes, tenemos pautado trabajar con los carriles internos de esta

autopista, porque evidentemente son los que más daños hacen, porque es donde aparecen las fallas (los hoyos), y vamos a continuar con esa parte´´.

“A la ciudadanía que se queja vamos a presentarle un recuento de todo lo que se ha hecho. Vamos a informarle que de cuatro retornos que fueron diseñados, ya tenemos dos que están listos, en funcionamiento; de tres puentes peatonales que se pautaron ya estos tienen un nivel de trabajo, hay dos que un avance entre 30 y 70%, uno de ellos colocado en el cruce de la Semilla, otro en el Cajuilito, y del tercero ya están las excavaciones próximo a El Carril, de Haina”, expresó.

Sobre el particular, dijo que hay trabajos de ingeniería que la gente casi no los nota, “pero cuando se trata de aplicar asfalto, hasta que no ven que se está asfaltando no lo creen”. Puso de ejemplo que en la autopista 6 de Noviembre se trabajó con obras que buscan reducir la cantidad de accidentes, así como con los retornos.

Indicó que en la autopista que conecta la Capital con San Cristóbal, Baní y toda la región sur hay dos carriles que funcionan como carriles internos, que originalmente fueron diseñados como paseos. “No era para que los vehículos circularan. A nuestra llegada al Ministerio encontramos eso asfaltado, prácticamente lo terminaron en agosto de 2020, o sea, nosotros entrando y ellos terminando”.

Explicó que cuando se asfalta un paseo sin cumplir con un diseño, material de base, sub-base controlado, “pasa lo que está pasando en la 6 de Noviembre, que tu le tapa el hoyo y resulta eso, porque no haces nada con colocar asfalto en la parte superficial si la parte de abajo no está correctamente construida y diseñada”.

´´Tomando eso en cuenta, nosotros preparamos un proyecto. Primero, de trabajar en la corrección de ese problema, que consiste en extraer la parte del asfalto que se colocó, y también el material que existe que no es de base, sacar todo ese material, y cumplir con un diseño que ya esta listo para hacer que ese carril funcione de manera correcta”.

El viceministro Herrera estuvo acompañado del director general de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digessett), general Ramón Guzmán Peralta; la gobernadora de la provincia San Cristóbal, Pura Casilla, así como de personal técnico del MOPC.