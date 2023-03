“Los seres humanos no tienen dueños, no tienen amos, y esa es la premisa de que se debe partir en las relaciones familiares”, refirió.

SANTO DOMINGO.-El Ministerio Público y la Asociación de Esposas de Oficiales de la Fuerza Aérea de República Dominicana (AEOFARD), coordinan la implementación de programas de capacitación sobre prevención de la violencia de género, dirigido a miembros de la Fuerza Aérea de República Dominicana y a sus familiares.

Así lo establece un acuerdo firmado este miércoles por la procuradora general de la República, magistrada Miriam Germán Brito, y la presidenta de la AEOFARD, ingeniera Mencía Ortiz de Febrillet, el cual expresa que la iniciativa tiene la intención de erradicar este tipo de problemática que afecta a la clase militar.

La magistrada Germán Brito valoró el acuerdo, al manifestar: “aspiro a una sociedad humana y libre, donde nosotras tengamos el lugar que nos merecemos y que, como he repetido más de una vez, que ninguna mujer debe ser tratada por nadie como si fuera un animal de su propiedad”. “Los seres humanos no tienen dueños, no tienen amos, y esa es la premisa de que se debe partir en las relaciones familiares”, refirió.

En tanto que Ortiz de Febrillet destacó los beneficios de los programas de formación. “Esto va a marcar un antes y un después, porque con la educación es que se comienzan a ver los frutos y se comienzan a hacer los cambios en la personalidad para poder hacer una sociedad que realmente funcione y se trabaje lo que es la cultura de paz, que es lo que nosotros queremos fomentar en las familias dominicanas”. “Estamos formalizando la idea de formar a nuestros militares y a las familias de esos militares para que realmente comprendan lo que es la violencia, cuáles son los reflejos de la violencia, que muchas veces somos violentos y ni siquiera sabemos que estamos siendo violentos”, indicó.

Los programas de formación serán impartidos a conscriptos de nuevo ingreso a la FARD, la Academia Aérea General de Brigada Piloto Frank Andrés Féliz Miranda y del Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, a quienes se les impartirán charlas sobre temas concernientes a la prevención de la violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, así como a la masculinidad positiva.

Ambas instituciones también realizarán en conjunto campañas de sensibilización respecto a la violencia de género y promoción de los canales de denuncias como Línea Vida y las Unidades de Atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, a través de las redes sociales y portales institucionales, entre otros canales disponibles.

Además, miembros del Ministerio Público entrenarán a integrantes de la AEOFARD a fin de que estos puedan estar en condiciones óptimas para capacitar a otros miembros de manera continua y realizarán charlas dirigidas a los estudiantes del Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (ubicado en la Base Aérea de San Isidro), sobre los citados temas y el trato adecuado entre los adolescentes.

El acuerdo contempla que AEOFARD contratará expertos en el manejo correcto de las emociones en mujeres y hombres para que impartan charlas sobre el tema a los miembros de la FARD y a sus familiares.

Ortiz de Febrillet y la titular de la Dirección Contra la Violencia de Género del Ministerio Público, Ana Andrea Villa Camacho, serán los enlaces directos para el seguimiento a las ejecutorias del acuerdo.

En el acto del convenio, que fue firmado en el despacho de la procuradora general Miriam Germán Brito, también participaron otros miembros de ambas instituciones.