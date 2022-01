" Santa Felicia Arias tiene el gran interés de desistir de manera definitiva e irrevocable de todas y cada una de las acciones judiciales en perjuicio de Alen Alexis Villalona", cita el documento difundido.

PERAVIA.- Santa Arias, la mujer que fue agredida por Alexis Villalona luego de un accidente de tránsito en Baní, desestimó la querella de manera definitiva en contra de su agresor.

" Santa Felicia Arias tiene el gran interés de desistir de manera definitiva e irrevocable de todas y cada una de las acciones judiciales en perjuicio de Alen Alexis Villalona", cita el documento difundido en torno al caso.

El documento detalla que las acciones judiciales terminan sin responsabilidad para ninguna de las partes, de mutuo consentimiento y sin responsabilidad posterior para la parte imputada, osea, Alexis Villalona.

La querella en contra de Villalona había sido depositada el pasado 14 de enero de este año por ante el Ministerio Público de la unidad de víctima de violencia integral de género y abuso sexual de la procuraduría fiscal del distrito judicial del municipio de Baní, provicnia Peravia.

En el acto de desistimiento queda establecido que Arias no va a intentar ningún tipo de acción judicial ni en lo laboral, civil, penal, comercial y administrativo.

A Alexis Villalona estaba previsto conocerle medida de coerción este viernes 28 de enero por la agresión en contra de Arias, a quien dejó tendida en el suelo luego de un accidente de tránsito la noche del primero de enero de este año, cuando esta se desplazaba a bordo de una pasola y su agresor iba en una yipeta.

El Ministerio Público estaba solicitando al tribunal un año de prisión preventiva.

La agresión en contra de la fémina quedó registrada en un video que se viralizó en las redes sociales y causaron la indignación de la sociedad.

Luego de lo sucedido, Villalona, a quien se le apodó el “ Agresor de Baní” se dio a la fuga lo que activo su búsqueda por parte de las autoridades para que respondiera por los hechos. Sin embargo, éste permaneció prófugo por tiempo de dos semanas.

Miembros de las Policía lograron su captura el pasado 14 de enero mediante un operativo de varias horas, el hombre fue detenido al mediodía en el barrio El Fundo, en la zona norte de Baní, donde se ocultaba en la casa de un familiar.

Tras registrarse su arresto, el agresor dijo en reiteradas ocasiones que estaba arrepentido de su accionar y afirmó que los días que estuvo escondido fue porque sospechaba que tenia COVID-19.

Durante el tiempo que Villalona estuvo prófugo y días posteriores a su captura, Arias se encontraba en una casa de acogida donde las autoridades le dan resguardo a las mujeres que son víctimas de violencia.

"Que tenga pantalones para aguantar", dijo Santa Arias

Cabe resaltar que la víctima había expresado en diferentes ocasiones que no perdonaría la fuerte golpiza que su agresor le propinó y le exhortó que “tenga pantalones para aguantar”.

“Mi vida no vale dinero, mi vida no tiene precio y ese porque él no solamente no me golpeo el me mató, aunque yo esté aquí respirando…porque el no solo me golpeó también se sacó un alma como que era con un hombre que se estaba enfrentando”, afirmó.

Asimismo, dijo que no acepta las disculpas ofrecidas en reiteradas ocasiones por su agresor, al indicar que eso debió hacerlo cuando la golpeó, además de brindarle ayuda.

Cancelan de por vida licencia para portar armas

Luego del conflicto, el ministro de interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, dispuso la cancelación de por vida de la licencia de armas de fuego a Alen Alexis Villalona.

La decisión fue adoptada mediante la resolución número MIP-CLAF-0001-2022, que además establece la inhabilitación e incautación de la pistola que portaba o usada durante el incidente, de la marca Bersa, calibre 9mm, serie 555241.