SANTO DOMINGO.- "Las ARS se quejan mucho, pero los médicos tienen cierta razón, ellos discriminan, no puede ser que una ARS por su cuenta diga, a ti si te quiero médico, pero a ti no", así se expresó este miércoles Nélsida Marmolejos quien agregó, que con un código único está "muy segura" que esa situación de especialismo no estuviera siendo tan marcada en perjuicio del afiliado.

La ex directora de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social, (DIDA), dijo en la entrevista central de El Despertador, que las ARS le dan el código de prestador a quien ellos quieren, "¿qué pasaría si en vez de la ARS tener esa actitud discriminatoria de no darle a cada médico después de un exequatur​ un código para que puedan darle servicio a cualquier asegurado, ¿qué pasaría si las cosas fueran diferentes, ahí se aplica el problema de la racionalidad con relación a lo que es la seguridad social?".

La también dirigente de la Fuerza del Pueblo reiteró que después que un médico está capacitado y cuenta con su exequatur, tiene el derecho a estar dándole servicio a todo el mundo.

"La otra cosa es que los médicos tienen razón, es con relación a los pagos, que hay que poner en la mesa de discusión, es verdad que las ARS le paga poco al médico, pero cuánto le está cobrando el médico al afiliado, por cada consulta que pagan 300 por el seguro, el asegurado tiene que pagar hasta 5,000 pesos de copago a ese médico porque el seguro me paga poco, pero ya está cotizando de su poco salario todos los meses, entonces esta situación en este barajal que van a tener que ponerse claro".

"Si yo le voy a enviar a usted 2,000 o 3,000 afiliados de especialista, usted tiene que garantizarme que a ese afiliado usted no me le va a cobrar más de tanto, como copago, no sortearlo al león como hacen las ARS, ese modelo hay que disciplinarlo y domesticarlo, porque ahora mismo está en una zona salvaje".