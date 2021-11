Explicó que debido a que las mujeres deben salir a trabajar diariamente para sustentar a sus familias, no tienen capacidad para también darles una buena educación y formación a sus hijos.

Santo Domingo.- “Nosotros vamos a captar de ahora en adelante hijos de papá y mamá, que estén vivos, que estén ahí con ellos. Que nosotros podamos exigirles a través de sus padres cuál es la educación que le han dado. Nosotros no vamos a aceptar mucho al policía, o en el reclutamiento, hombres y mujeres de madres solteras, vamos a tener mucho cuidado con eso”, manifestó este viernes el director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, al resaltar que la institución que dirige no aceptará a miembros que sean hijos de madres solteras.

Explicó que debido a que las mujeres deben salir a trabajar diariamente para sustentar a sus familias, no tienen capacidad para también darles una buena educación y formación a sus hijos.

“Esas madres por la desigualdad que han sufrido tienen que irse a trabajar para mantener a sus hijos y tienen que dejarlos solos”, agregó.

También pidió erradicar a los miembros policiales que acuden por necesidad a la institución, y no por vocación de servir a la institución del orden.