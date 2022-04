Rosa Ng fue enfática al resaltar que en el país no hay xenofobia en contra de los chinos ni tensión a raíz de la muerte del joven, que, según dijo, no tenía mucho tiempo residiendo en República Dominicana.

Por Gabriela Andújar

SANTO DOMINGO.- Al lamentar el incidente en el que murió un comerciante asiático a manos de su empleada, Rosa Ng, líder de la Comunidad China en el país, desmintió que la colonia que representa se encuentre en tensión con los dominicanos tras el fatídico hecho en el que resultó muerto un negociante de la avenida Duarte por una herida que le causó una de sus empleadas.

A fin de revisar el informe de lo ocurrido, el cónsul chino en el país, Marcelo G, y directivos de la colonia visitaron el negocio luego del altercado, sin embargo se mantendrán al márgen de la situación y que este tema sea exclusivamente manejado por la justicia, por lo que no van a intervenir y mucho menos incidir en el proceso investigativo, aseguró Rosa Ng.

Resaltó además, que este es un hecho aislado en los más de 160 años de permanencia de los chinos en el país, por lo que exhortó a la familia del fallecido a mantener las buenas relaciones con los dominicanos, pese a la pérdida de su pariente.

Al ser cuestionada sobre lo que trágico incidente, Rosa Ng, dijo que "no haré juicio del tema, porque realmente no me correspondería hacerlo, eso le corresponde a los jueces y yo no soy jueza".

En cuanto a su participación en la búsqueda de la mujer que cometió la agresión, la representante de la colonia china en el país expresó que eso no es un asunto de la comunidad, sino de la justicia dominicana y recalcó que "no actuamos de esa manera".

Rosa Ng fue enfática al resaltar que en el país no hay xenofobia en contra de los chinos ni tensión a raíz de la muerte del joven que, según dijo, no tenía mucho tiempo residiendo en República Dominicana.