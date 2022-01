SANTO DOMINGO.- El vocero de la Policía, coronel Diego Pesqueira, aclaró que no ha sido apresado ningún familiar de Alen Alexis Villalona, el hombre que aparece en un video agrediendo física y verbalmente a una mujer en medio de un accidente de tránsito ocurrido la madrugada del sábado en el municipio de Baní, provincia Peravia.

Pesqueira dijo en el tweet que fueron investigadas dos hermanas y u hermano de Alen, a solicitud del Ministerio Público, pero que posteriormente fueron despachados dentro de los plazos establecidos.

La aclaración el vocero de la institución la hizo luego de que se difundieran en algunos medios de comunicación que algunos parientes de Villalona fueron apresados.

Se recuerda que el Ministerio Público y unidades de la Policía allanaron la vivienda de Alen Alexis Villalona, de 47 años luego del hecho.

Santa Arias, la mujer agredida dijo que antes de la “galleta” que le propinó su agresor, había sido golpeada varias veces.

“Él se bajó de la yipeta. Me entró a galletas… Me dio cinco galletas que no fueron grabadas… Hasta sacó la pistola y la sobó. Las personas no se quisieron meter en eso”, manifestó Arias.