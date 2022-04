El director del COE recordó a los padres la responsabilidad de proteger a los menores de edad.

SANTO DOMINGO.- El asueto de Semana Santa estuvo marcado por un aumento significativo de personas que se desplazaron a otros puntos del país, lo que provocó un incremento en las probabilidades de accidentes de tránsito a nivel nacional, así como cierto descontrol en las fiestas y el consumo de alcohol que dejó ciento de personas intoxicadas entre ellas un niño de dos años, expresó el director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), Juan Manuel Méndez en El Despertador.

"El desplazamiento que hubo y mantenerse en las cifras como si fueran días normales, en los que mueren entre 8 y 10 personas por accidente de tránsito a diario, pues el operativo obtuvo sus resultados", manifestó Méndez al tiempo que indicó que no busca justificar las defunciones debido al dolor que genera estos incidentes para las familias y la sociedad.

El director del centro de emergencias aseguró que en esta Semana Mayor más de cinco millones de personas se trasladaron a nivel nacional lo que elevó la posibilidad de accidentes y detalló que en el día de ayer ocurrieron 76 accidentes y hubo 107 afectados, de los cuales ocho personas fallecieron, cuatro de ellos dentro del dispositivo del organismo.

Con el fin de evitar estos hechos, las autoridades llevan a cabo el tradicional carreteo, en el que escoltan a los conductores que ingresan a la ciudad a una velocidad reducida, el cual "causa estrés, pero no genera víctimas fatales y eso es lo que nosotros procuramos, que no muera nadie, mientras podamos evitarlo", dijo el general.

El titular de COE también se refirió al rango de edad de menores que se intoxicaron con bebidas alcohólicas, en el que lamentó resaltar la intoxicación de un infante de tan solo dos años de edad, por lo que recordó la responsabilidad de los padres en el cuidado de los niños y adolescentes.

De acuerdo con el reporte del domingo del COE, había 18 menores de edad entre las más de 300 personas que se vieron afectadas por la ingesta de alcohol en el asueto de la Semana Mayor.

En cuanto al descontrol y las faltas cometidas en diversos puntos del país, en especial en Las Terrenas, Juan Manuel Méndez dijo que "hay situaciones que no son buenas prácticas, y debemos entenderlo como ciudadanos", pero aseguró que no le corresponde a la entidad que dirige determinar los permisos para esto, sino a otras autoridades, pero como persona no estaría de acuerdo con eso.

"La población debe de disfrutar, pero siempre debe disfrutar con comedimiento, con mesura" sin causarle molestia a otras personas que van a descansar, sentenció Méndez.