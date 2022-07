El hijo del ministro de la Presidencia fue acusado en el caso Medusa, investigado por el Ministerio Público y que tiene a Jean Alain Rodríguez como principal acusado.

SANTO DOMINGO.- Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental, se refirió este miércoles al caso del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, y la vinculación de su empresa familiar en la acusación del caso de supuesta corrupción en la construcción de la cárcel Las Parras, denominado por el Ministerio Público como “Operación Medusa”.

Ortiz Bosch dijo que si hay una independencia de la justicia también debe existir el “debido proceso como responsabilidad que tenemos como gobierno”.

“Déjame decirte que no, no hay distinción. En esos casos ya estaban señalados y convocados a la justicia, y no fuimos nosotros”, dijo Ortiz Bosch en entrevista en el almuerzo del Grupo de Medios Corripio, donde asistió en compañía de las principales autoridades del Partido Revolucionario Moderno.

Dijo que en el caso de la exministra de la Juventud, Kimberly Taveras, ella fue llamada por la Procuraduría General de la República por el tema de su declaración jurada de bienes y que en el caso de Leonardo Faña, pasado administrador del Istituto Agrario Dominicano existía una causa judicial en su contra.

“Ahora se ha presentado un caso que debe ir a la justicia y cuando esa cosa pase, como le digo, nosotros no somos la justicia pero estoy hablando de la justicia y el debido proceso, porque si hay una independencia el debido proceso es la otra responsabilidad que tenemos como gobierno”, dijo Ortiz Bosch.

El hijo del ministro de la Presidencia fue acusado en el caso Medusa, investigado por el Ministerio Público y que tiene a Jean Alain Rodríguez como principal acusado.

Mientras que el ministro Administrativo de la Presidencia y presidente del PRM, José Ignacio Paliza, señaló que desde el inicio de la administración del PRM han tenido un comportamiento de respeto a las actuaciones del Ministerio Público.

“No nos involucramos en sus actuaciones porque queremos respetar su independencia. Hemos apostado a esa independencia. Inclusive hemos sido prudentes hasta al emitir opiniones porque cualquier opinión de nosotros puede malinterpretarse, verse como subjetiva, puede tomarse para confusión y siempre he sido cuidados para referirnos a cualquier caso”, dijo.

“En muchos de los casos que usted se ha referido han sido producto del propio deseo del incumbente de colocarse al margen en un momento determinado para poder en claro su tránsito pero nosotros somos, una vez repito, respetuosos y no nos involucramos en las actuaciones de la justicia”, insistió.