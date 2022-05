Entrevistado en el programa El Despertador, Almeyda dijo que es un tema muy serio y estructural de la institución que existe desde hace varias décadas.

SANTO DOMINGO.- "La primera reacción que tuve fue bueno, ¿pero todavía no han empezado y anuncian estas 14 medidas?, ¿pero esta es una forma de empezar?, no lo entendí, no lo entendí", así reaccionó el exministro de Interior y Policía, Franklin Almeyda, al ser cuestionado de qué piensa del anuncio del Gobierno para detener atropellos de la Policía Nacional.

Entrevistado en el programa El Despertador, el también miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo dijo, que es un tema muy serio y estructural de la institución que existe desde hace varias décadas, y que cuando se habla de seguridad ciudadana no se habla solo de Policía, se habla de Ministerio Público y también del funcionamiento de las instituciones del país.

"Es un problema estructural y eso había que transformarlo y nosotros iniciamos un proceso y formamos más de 8,000 policías cuando ya entregábamos, dije que en ese sentido había que reclutar personal con cierta formación, y que hay una población universitaria de alrededor de 400 mil a medio millón de jóvenes, que de ahí usted puede buscar justamente 30 mil o 40 mil que estén dispuestos hacer carrera policial", manifestó.

Agregó que cuando las instituciones no son fuertes o no están cuestionadas, las personas sienten inseguridad en muchos sentidos-

"De ahí a robarse un semáforo, de ahí a querer cambiar la Constitución, revela que es un esquema de institucionalización, percibió en el gobierno mucho descontrol, no hay coherencia en el manejo del Estado, y eso se refleja en mucho sentido y lógicamente se refleja más en una institución sobre la cual tener control sobre ella es altamente difícil y mucho más con una cultura que hay en este país donde el jefe de la policía despacha con el presidente de la República donde debe de despachar con el jefe de Interior y Policía