SANTO DOMINGO.- Aurora Díaz, exesposa del superintendente de Pensiones, Ramón Emilio Contreras Genao, denunció que el funcionario público la sometió a violencia física.

"Así quedé, no me mató de casualidad. Hoy tengo miedo de volver a mi país, porque esta persona sigue siendo funcionario público y con todo el poder a sus pies. Así mismo como me decía: soy un Dios", publicó en su red social.

Dijo que es vergonzoso el abuso psicológico al que la tiene Contreras Genao, situación de la que ya está cansada.

“El abuso sicológico al que me tiene Ramón Emilio Contreras Genao es más vergonzoso. Ya basta! Estoy en mi país y llegué a mi casa, el hogar de mis hijos, y el mío, no tengo miedo”,posteó en su cuenta de Instagram.