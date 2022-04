El alcalde sostuvo que la juventud no puede mantenerse al margen de la política, porque “a ustedes también les interesa que el país avance y que puedan tener oportunidades de desarrollo.

SANTIAGO.- El alcalde y aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, exhortó a los militantes de la organización morada a seguir trazando la ruta de la revocación que representa su proyecto político, con el firme propósito de hacer las cosas bien para beneficio de todos los sectores del país.

“No me queda dudas de que el PLD volverá en el 2024 porque quienes nos gobierna, más allá del 2024 representan un mayor desastre para los dominicanos; si estamos viviendo un presente colmado de penurias, imagínense qué será el futuro en manos de ellos; y lo peor es que no hay esperanza de mejoría porque cada día gobiernan peor, solo para un grupito de empresarios e importadores porque para ellos los pobres no existen; la situación del país va de mal en peor”, expresó Martínez.

El alcalde sostuvo que la juventud no puede mantenerse al margen de la política, porque “a ustedes también les interesa que el país avance y que puedan tener oportunidades de desarrollo; las grandes transformaciones se hacen desde las posiciones del Estado, creando políticas públicas eficientes y cumpliendo lo que se promete”.

“A muchos de ustedes les molesta cuando se sienten engañados, como lo ha hecho este Gobierno que prometió no subir los precios de los alimentos y los subió; que prometió ayudar a los agricultores y les ha dado la espalda; que prometió fortalecer la educación y hoy los maestros tienen que hacer huelga porque no los escuchan. Es un desastre total lo que tiene este Gobierno que los engañó a ustedes, a sus padres, a sus vecinos, vendiéndose desde la Plaza de la Bandera como protagonistas de un cambio en el cual, no se ha visto ni una sola acción de impacto positivo para la población”, dijo al también expresidente de la Cámara de Diputados.